امتلك فيلا 10غرف|مسبح|تصميم عصري|سعر حصري

**فيلا تتكون من: *اربع شقق موثقه *كل شقه تتكون من: - 3 غرف نوم - صاله عدد 1 شقه تتكون من: - غرفه.

جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©

كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.