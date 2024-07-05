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امتلك فيلا 10غرف|مسبح|تصميم عصري|سعر حصري
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*فيلا سوبر ديلوكس مكون: -10غرف -3صالات -2مجلس -غرفة خادمة/سائق -مطبخ تحضيري -مطبخ خارجي+غرفة طعام -حوش -مخزن -مسبح *ملحق: -2غرفة ماستر -2غرف -صاله -مطبخ تحضيري -غرفه عاملة -المساحة:22,500 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH984980 شركة فاين هوم العقاريةذ.م.م لتواصل بالسيد/سمير:0503070042 الرخصة للسيد سمير:54404 رخصةالتسجيل العقاري:53733 الرخصةالتجارية:CN-1149643 رخصةالهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة شخبوط- مدينة شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275965
هذه الفيلا مكونة: -11 غرفة ماستر مريحة -مطبخ مجهز -11 حمام كبير -ملاحق خارجية -جاكوزي المساحة:15,00.
5/7/2024
*فيلا تجاريه: *4 طوابق -15 عيادة -3غرف علاج -غرفة عمليات -غرفة للجراحات الصغيرة -غرفتين للانتظار -غ.
5/7/2024
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5/7/2024
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5/7/2024
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5/7/2024
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5/7/2024
*فيلا بمدينة خليفة اول ساكن - تشطيب ديلوكس - موقع مميز على زاويه تحتوي على - 6 غرف ماستر - مجلس رج.
5/7/2024
*فيلا بمدينة شخبوط اول ساكن-تشطيب ديلوكس -6غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل منفصل -مجلس حريم -صالات -مطبخ.
5/7/2024
تتكون الفيلا من: -5غرف نوم ماستر -غرفتين نوم -مجلس مع حمام -بلكونة كبيرة -4غرف معيشة -مطبخ -غرفتين.
5/7/2024
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5/7/2024
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5/7/2024
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5/7/2024
فيلا بمدينة شخبوط: 7غرف ماستر -مجلس -3مطابخ -غرفة طعام -صالة -مكتب -مخزن -4قاعات -جاكوزي -سينما -تكي.
5/7/2024
*مجمع فلل *الفيلا الأولى *طابق ارضي:- -غرفة نوم -مطبخ -صاله -مجلس -غرفة سائق *طابق اول :- -غرف.
5/7/2024
تتكون الفيلا من: *طابق ارضي:-مطبخ-مخزن-غرفة غسيل-غرفة خادمة *طابق اول:-صالة-2غرف ماستر-مطبخ تحضيري *.
5/7/2024
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