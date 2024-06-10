امتلك فيلا 10غرف|مسبح|تصميم عصري|سعر حصري

*فيلا بمدينة خليفة اول ساكن - تشطيب ديلوكس - موقع مميز على زاويه تحتوي على - 6 غرف ماستر - مجلس رج.

تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم الضيوف -عدد 2 غرفة جلوس -2 غرفة طعام -مطبخ -مخزن -غسي.

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