أضف إعلانك مجاناً
امتلك فيلا موقع مميز ومساحة ضخمة في الشامخة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|**الطابق الارضي: - مجلس - غرفة نوم ضيوف - صالة جلوس - مطبخ بمجهز مع مخزن - غرفة خادمة - غرفة غسيل **الطابق الاول: - 4 غرف نوم **طابق الروف: - غرفة نوم *المساحة: 5,489.57 قدم مربع *الرقم المرجعى: VH984615 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الشامخه- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280993
تحتوي الفيلاعلي: *طابق ارضي:-15 غرفة نوم -6 غرف معيشه-4 مطابخ-10حمامات *طابق اول:-17 غرفة نوم-6 غرف.
9/8/2024
**فيلا تتكون من: *اربع شقق موثقه *كل شقه تتكون من: - 3 غرف نوم - صاله عدد 1 شقه تتكون من: - غرفه.
9/8/2024
*فيلا سوبر ديلوكس مكونة: -10 غرف نوم -3 صالات -مجلسين -غرفة خادمة -مطبخ تحضيري -مطبخ خارجي مع غرفة ط.
9/8/2024
هذه الفيلا مكونة من: -11 غرفة ماستر مريحة -مطبخ مجهز -11 حمام كبير -ملاحق خارجية -جاكوزي -لفيلا تشطي.
9/8/2024
فيلا تتكون من:4غرف نوم-مجلسين-مطبخ -غرفة طعام-مخزن -غرفة خادمة-غرفة ألعاب للأطفال-4حمامات -مساحة الا.
9/8/2024
*فيلا تجاريه،عيادة طبية: -4 طوابق+3طوابق -15 عيادة -3 غرف علاج -غرفة عمليات للجراحة -2 غرف للانتظار .
9/8/2024
*تتكون الفيلا من : *طابق ارضي: - مطبخ - مجلس رجال - غرفه ضيوف - غرفه خادمه - غرفه غسيل - صاله عائ.
9/8/2024
تتكون الفيلا من: -8غرف نوم -8حمامات -غرفة طعام -قاعات كبيرة -أربعة مداخل -مطابخ -غرف نوم فاخرة مع ح.
9/8/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: - مجلس - غرفة نوم - صالة جلوس - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل .
9/8/2024
*فيلا تجارية أسثمارية مكونة من: *2طابق مقسمين الي: *اربعه شقق *مميزات الفيلا: *صيانه بالكامل للفيلا.
9/8/2024
تتكون الفيلا: -5 غرف -5 حمامات -غرفة خادمة -مطبخ جاهز -شرفة/بلكونة -غرفة غسيل -مسبح خاص -حديقة -موقف.
9/8/2024
فيلا اول ساكن تشطيب ديلوكس تحتوي على: -6 غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل منفصل -مجلس حريمي -صالات -مطبخ ر.
9/8/2024
*فيلا بمدينة خليفةاول ساكن: -تشطيب ديلوكس -موقع مميز على زاويه تحتوي: -6 غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل .
9/8/2024
**فيلا مكونة من: - 8 غرف نوم ماستر - 2 مجالس - قاعة طعام - مطبخ داخلي - مصعد كهربائي - غرفة غسيل .
9/8/2024
*مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين: *الفيلا الأولى مكونة: -6 غرف نوم ماستر -مجلس رجال -صالة كبيرة -8.
8/8/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.