امتلك فيلا في الشامخة موقع مميز ومساحة ضخمة

فيلا فاخرة للبيع تتكون من طابق أرضي مع مجلس،غرفة ضيوف،صالة جلوس،مطبخ مجهز،وغرفة خادمة.الطابق الأول يضم 4غرف ماستر مع بلكونات خاصة،وطابق الروف غرفة نوم.جاهزية 90% مع تشطيب حديث ومصعد. المساحة:5,489قدم مربع،رقم مرجعي:VH984615 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م تواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733-رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643-رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466