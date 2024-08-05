آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

امتلك فيلا في الشامخة موقع مميز ومساحة ضخمة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك فيلا في الشامخة موقع مميز ومساحة ضخمة - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

فيلا فاخرة للبيع تتكون من طابق أرضي مع مجلس،غرفة ضيوف،صالة جلوس،مطبخ مجهز،وغرفة خادمة.الطابق الأول يضم 4غرف ماستر مع بلكونات خاصة،وطابق الروف غرفة نوم.جاهزية 90% مع تشطيب حديث ومصعد. المساحة:5,489قدم مربع،رقم مرجعي:VH984615 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م تواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733-رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643-رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: منطقة الريمان 1- الشامخة
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/8/2024
رقم الإعلان: 2280410

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مجمع 4 فلل بالمرور مقسم الى (7) وحدات مختلفه - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4 فلل بالمرور مقسم الى (7) وحدات مختلفه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4فلل مقسم الي 7 وحدات مختلفة تحتوي ال(7) وحدات على الاتي: -5 شقق غرفة وصالة -2 استوديو -المساح.
القسم: 

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف - في أبو ظبي الإمارات

مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

🏡للبيع:مجمع فيلتين فاخرتين كل فيلا تتضمن: أرضي:غرفة نوم،صالة،غرفة معيشة،مطبخ،مخزن،2حمام أول.
القسم: 

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: مجمع فيلتين |حمام سباحة | مطبخ خارجي|موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

مجمع فيلتين |حمام سباحة | مطبخ خارجي|موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

🏡للبيع:مجمع فلتين بموقع مميز الفيلا الأولى:5غرف نوم ماستر،مجلس،غرفة طعام،صالة،غرف خادمة وسا.
القسم: 

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: مجمع 4 فلل في مدينة خليفة - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4 فلل في مدينة خليفة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من الأتي: *ألطابق ارضي:-2 استوديو-2 شقة بغرفة نوم *ألطابق الاول:-2 استوديو.
القسم: 

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: أمتلك فيلا بتصميم عصري وسعر حصري فى الشامخه - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك فيلا بتصميم عصري وسعر حصري فى الشامخه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا تحتوي علي الاتي: الطابق الارضي: -غرفه ماستر -مجلسين -غرفه خادمه -مطبخ -غرفه غسيل -مخزن الط.
القسم: 

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: فيلا في منطقة المشرف موقع مميز واطلالة رائعة - في أبو ظبي الإمارات

فيلا في منطقة المشرف موقع مميز واطلالة رائعة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا مكونة من: *الطابق الارضي:-مجلس-غرفة ضيوف-مطبخ-غرفة غسيل وكي-غرفة خادمة *الطابق الاول:-غرفتين ما.
القسم: 

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان فيلا7غرف| طابقين |حديقة - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان فيلا7غرف| طابقين |حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا: *طابق ارضي: -6 غرف رئيسية -مطبخ -قاعة *طابق أول: -غرفة رئيسية -مجلس رجالي -مجلس نسائ.
القسم: 

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: فيلا ضخمة بموقع مميز وتصميم رائع سعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

فيلا ضخمة بموقع مميز وتصميم رائع سعر حصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا: -مدخلين -8 غرف بخزائن -10 حمامات -غرفة معيشة -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفة غسيل بحمام .
القسم: 

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان بيت شعبي مجلسين موقع مميز فى الشهامه - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان بيت شعبي مجلسين موقع مميز فى الشهامه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*بيت شعبي يتكون من: - 4 غرف - مجلسين - حمامات - مطبخين - غرفة خدامه - غرفة حارس *المساحة: 18,.
القسم: 

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: فيلا 4 غرف نوم مع غرفه خادمه |مجلسين| مخزن - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 4 غرف نوم مع غرفه خادمه |مجلسين| مخزن

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا تتكون من: -4 غرف نوم -مجلسين -مطبخ -غرفة طعام -مخزن -غرفة خادمة -غرفة ألعاب للأطفال -4 حمامات .
القسم: 

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: للباحثين عن الاستثمار تملك الان هذا العقار - في أبو ظبي الإمارات

للباحثين عن الاستثمار تملك الان هذا العقار

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا تجارية أسثمارية مكونة من 2 طابق مقسمين الي: -اربعه شقق مميزات الفيلا: -صيانه بالكامل للفيلا .
القسم: 

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية امتلك فيلا 4 شقق بمساحات واسعة - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية امتلك فيلا 4 شقق بمساحات واسعة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا تتكون من: -اربع شقق موثقه-كل شقه تتكون من :3غرف نوم -صاله عدد 1شقه تتكون من:غرفه-صاله-مساحه ال.
القسم: 

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: |فيلا راقية بمساحة واسعة | تشطيب مميزة | تملك الان - في أبو ظبي الإمارات

|فيلا راقية بمساحة واسعة | تشطيب مميزة | تملك الان

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا مكونة: -6غرف ماستر -مجلس داخلي/خارجي مع مغاسل -صالة بالطابق الارضي وصالة بالطابق الاول -مطبخ .
القسم: 

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك فى البطين - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك فى البطين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من : *الطابق الارضي: - صاله كبيره - غرفة للخادمات - المطبخ * الطابق الاول: - &.
القسم: 

اتصل

5/8/2024
صورة الاعلان: مجمع فيلتين رائع 6 غرف نوم ماستر | بحمام سباحة - في أبو ظبي الإمارات

مجمع فيلتين رائع 6 غرف نوم ماستر | بحمام سباحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*كل فيلا تتكون: -6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس -مجلسين -صالتين -مطبخين مع خزائن بالحائط -غرفتين خاد.
القسم: 

اتصل

5/8/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات