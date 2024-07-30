امتلك فيلا في الشامخة موقع مميز ومساحة ضخمة

فيلا فاخرة جاهزة بنسبة 90%، بتشطيب حديث داخلي وخارجي. تحتوي على مجلس، غرفة نوم ضيوف، صالة جلوس، مطبخ مجهز بالكامل مع مخزن، غرفة خادمة وغسيل. الطابق الأول يضم 4 غرف نوم ماستر مع بلكونات خاصة. بها مصعد. المساحة:5,489.57 قدم مربع،رقم مرجعي:VH984615 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م تواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733-رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643-رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466