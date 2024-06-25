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امتلك فيلا في الشامخة موقع مميز ومساحة ضخمة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*الطابق الارضي:-مجلس-غرفة نوم ضيوف-صالة جلوس-مطبخ كامل+مخزن-غرفة خادمة-غرفة غسيل *الطابق الاول:-4 غرف نوم ماستر كل غرفة لها بلكونة خاصة *طابق الروف:-غرفة نوم *مميزات الفيلا:-مطبخ كامل الأجهزة-مصعد -المساحة:5,489.57 مربع قدم -الرقم المرجعي:VH984615 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|الشامخه- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274561
تحتوي الفيلاعلي: *طابق ارضي ومكون من: -15 غرفة نوم -6 غرف معيشه -4 مطابخ -10حمامات *طابق اول ومكو.
25/6/2024
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25/6/2024
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25/6/2024
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25/6/2024
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25/6/2024
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25/6/2024
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25/6/2024
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25/6/2024
*مجمع 4فلل مقسم الي 7 وحدات مختلفة *تحتوي ال (7) وحدات على الاتي : - 5 شقق غرفة وصالة - 2 استوديو.
25/6/2024
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25/6/2024
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25/6/2024
*مجمع 4 فلل : *كل فيلا مكونة من: *الطابق الارضي: -2 استوديو -2 شقة بغرفة نوم -الطابق الاول: - 2 اس.
25/6/2024
* مجمع فلل مكون من: * كل فيلا تتكون من: - 5 غرف نوم (غرفتين منهم ماستر) - مجلس واسع - غرفة طعام \ مع.
25/6/2024
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25/6/2024
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25/6/2024
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