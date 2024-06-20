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امتلك فيلا في الشامخة موقع مميز ومساحة ضخمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك فيلا في الشامخة موقع مميز ومساحة ضخمة - في أبو ظبي الإمارات

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**فيلا فاخرة قيد الإنشاء في مدينة شخبوط** طابق أرضي: مجلس،غرفة نوم ضيوف، صالة جلوس،مطبخ مجهز مع مخزن،غرفة خادمة وغرفة غسيل. طابق أول:4غرف نوم ماستر كل غرفة لها بلكونة خاصة. طابق الروف:غرفة نوم. مميزات الفيلا:نسبة الإنجاز الحالية 90%-التسليم في 06-2024 -تشطيب خارجي حجر للفيلا والسور من الداخل-مطبخ داخلي كامل الأجهزة -مصعد-أرضيات خارجية بورسلين- المساحة:5,489.57 قدم مربع،رقم مرجعي:VH984615 لمزيد من المعلومات، تواصل مع السيد سمير:0503070042 شركة فاين هوم العقارية،رخصة التسجيل العقاري:53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

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العنوان: الريمان1- الشامخة
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/6/2024
رقم الإعلان: 2273992

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انتهز فرصة امتلاك ! فيلا فاخرة | 8 غرف نوم | جديدة تماماً

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20/6/2024
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20/6/2024
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امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى الشامخه

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*تتكون الفيلا من *الطابق الأرضي - غرفة نوم ماستر - مجلس - غرفة المعيشة - صالة الطعام - مطبخ - ا.
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20/6/2024
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تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة شخبوط

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*الفيلا مكونة من - 6 غرف نوم - مجلس - غرفة الطعام - غرفة جلوس - مطبخ - مخزن - غرفة خادمة - 7 حماما.
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20/6/2024
صورة الاعلان: للبيع|فيلا بموقع مميز| زاوية وشارعين| عائد سنوي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع|فيلا بموقع مميز| زاوية وشارعين| عائد سنوي

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20/6/2024
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تاونهاوس غرفتين موقع مميز جدا مع حديقه كبيره

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تاونهاوس غرفتين موقع مميز جدا مع حديقه كبيره التاونهاوس مكون من : * طابق ارضي : - غرفه معيشه / طعا.
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20/6/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا تصميم حديث بمساحة واسعة في مدينة خليفة - في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

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20/6/2024
صورة الاعلان: للبيع فيلا | 35 غرفة | بتصميم عصري | موقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا | 35 غرفة | بتصميم عصري | موقع متميز

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- في أبو ظبي الإمارات

تحتوي الفيلا على: *طابق ارضي ومكون من: -15غرفة نوم -6غرف معيشه -4مطابخ -10حمامات *طابق اول ومكون.
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20/6/2024
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(للبيع)

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20/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان مجمع ضخم المساحه مميز الموقع بمدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

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20/6/2024
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20/6/2024
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*هذه الفيلا مكونة من: -11 غرفة ماستر مريحة -مطبخ مجهز -11 حمام كبير -ملاحق خارجية -جاكوزي -المساحة:.
القسم: 

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20/6/2024
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