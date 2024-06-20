امتلك فيلا في الشامخة موقع مميز ومساحة ضخمة

**فيلا فاخرة قيد الإنشاء في مدينة شخبوط** طابق أرضي: مجلس،غرفة نوم ضيوف، صالة جلوس،مطبخ مجهز مع مخزن،غرفة خادمة وغرفة غسيل. طابق أول:4غرف نوم ماستر كل غرفة لها بلكونة خاصة. طابق الروف:غرفة نوم. مميزات الفيلا:نسبة الإنجاز الحالية 90%-التسليم في 06-2024 -تشطيب خارجي حجر للفيلا والسور من الداخل-مطبخ داخلي كامل الأجهزة -مصعد-أرضيات خارجية بورسلين- المساحة:5,489.57 قدم مربع،رقم مرجعي:VH984615 لمزيد من المعلومات، تواصل مع السيد سمير:0503070042 شركة فاين هوم العقارية،رخصة التسجيل العقاري:53733