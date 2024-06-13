امتلك فيلا في الشامخة موقع مميز ومساحة ضخمة

فيلا مميزة قيد الإنشاء بنسبة إنجاز 90%،التسليم في يونيو 2024. المساحة:5,489.57 قدم مربع تتكون من: طابق أرضي:مجلس،غرفة نوم ضيوف،صالة جلوس،مطبخ مجهز بالكامل مع مخزن،غرفة خادمة،غرفة غسيل. طابق أول:4غرف نوم ماستر،كل غرفة لها بلكونة خاصة. طابق الروف:غرفة نوم. مميزات إضافية:تشطيب خارجي من الحجر-مطبخ داخلي مع الأجهزة-مصعد-أرضيات خارجية بورسلين الرقم المرجعي:VH984615 للمزيد من المعلومات،اتصل بالسيد/ سمير: 0503070042.