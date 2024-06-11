امتلك فيلا في الشامخة موقع مميز ومساحة ضخمة

تفاصيل الفيلا طابق ارضي:مجلس-غرفة نوم ضيوف-صالة جلوس-مطبخ بكامل التجهيزات مع مخزن-غرفة خادمة -غرفة غسيل طابق اول:4غرف نوم ماستر كل غرفة لها بلكونة خاصة طابق الروف:غرفة نوم مميزات الفيلا -الفيلا قيد الانشاء نسبة الانجاز الحالية ٩٠%-التسليم في 06-2024 -التشطيب الخارجي حجر للفيلا و السور من الداخل-مطبخ داخلي مع كامل الأجهزة -مصعد-الارضيات الخارجية بورسلين المساحة:5,489 قدم مربع،رقم مرجعي:VH984615 تواصل بنا الان:0503070042