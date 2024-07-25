آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

فيلا اول ساكن:6غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل منفصل -مجلس حريمي-صالات واسعه -مطبخ رئيسي خارجي-مطبخ تحضيري -غرفة غسيل -6حمامات -استور-غرفة خادمة -تكييف مركزي-تراس-بلكونه-حديقة المساحة:22,500 قدم مربع،رقم مرجعي:VH984886 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م،تواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733،رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643K،رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة شخبوط- مدينة شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/7/2024
رقم الإعلان: 2278711

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من :8غرف نوم-8حمامات-منطقة معيشة وطعام واسعة-قاعات كبيرة-أربعة مداخل. -مطابخ مجهزة بأنا.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا تتكون من:7غرف نوم ماستر-مجلس-3مطابخ-غرفة طعام-صالة جلوس-مكتب . -غرفتين غسيل-غرفة خادمة-غرفة سائ.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا 10غرف|مسبح|تصميم عصري|سعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا 10غرف|مسبح|تصميم عصري|سعر حصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا سوبر ديلوكس مكونة:10غرف نوم-3صالات -مجلسين-غرفة خادمة-مطبخ تحضيري -مطبخ خارجي مع غرفة طعام-غرفة.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف - في أبو ظبي الإمارات

مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من: طابق ارضي:غرفة نوم-صالة-غرفة معيشة-مطبخ-مخزن-2حمام طابق اول:3غرف نوم-.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: مجمع فيلتين |حمام سباحة | مطبخ خارجي|موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

مجمع فيلتين |حمام سباحة | مطبخ خارجي|موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع فلتين *الفيلا الاولى مكونة من:5غرف ماستر-مجلس-غرفة طعام-صاله كبيره -غرفة خادمه مع حمام -غرفة س.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: فيلا 4 غرف مع جميع المرافق | حوش | حديقة - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 4 غرف مع جميع المرافق | حوش | حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا 4 غرف مع جميع المرافق | حوش | حديقة هذه الفيلا مكونة من : * الطابق الأرضي : - غرفة معيشة / صا.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 6 فلل | موقع متميز |سعر ممتاز دخل سنوي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | مجمع 6 فلل | موقع متميز |سعر ممتاز دخل سنوي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -الطابق الارضي-الطابق الاول-الطابق الثاني-ملاحق خارجية *الطابق الأرضي .
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: فيلا 4 غرف نوم مع غرفه خادمه |مجلسين| مخزن - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 4 غرف نوم مع غرفه خادمه |مجلسين| مخزن

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا تتكون: -4 غرف نوم -مجلسين -مطبخ -غرفة طعام -مخزن -غرفة خادمة -غرفة ألعاب للأطفال -4 حماماتذ -.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: تملك مجمع مميز 5 فلل في محمد بن زايد موقع ممتاز - في أبو ظبي الإمارات

تملك مجمع مميز 5 فلل في محمد بن زايد موقع ممتاز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 5 فلل على زاوية و3 شوارع منهم شارع رئيسي: -6 غرف ماستر -صالة -حجر طبيعي من الخارج -بالاضافة ال.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 4 فلل | موقع & سعر مميز| عائد سنوي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | مجمع 4 فلل | موقع & سعر مميز| عائد سنوي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4 فلل 1رئيسية و3فلل اخرين والفيلا الرئيسية مكونه من: *طابق ارضي:-غرفة ماستر-2مجلس-غرفة الطعام-ص.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000 قدم .
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا موقع رائع ومميز جدا فى المناصير - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا موقع رائع ومميز جدا فى المناصير

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: *7 شقق كل شقة تحتوي علي: - 3 غرف نوم - صالة *مساحةالارض: 6,400 قدم مربع *الرقم.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز فى الشامخه - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز فى الشامخه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: - 5 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - مجلس مع حمام - بلكونة كبيرة - 4 غرف معيشة - مط.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة خليفه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: - 8 غرف نوم ماستر - مجلسين مع مغاسل وحمامات - مطبخين - صالة واسعه - غرفة طعام - ح.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: فرصه الان فيلا بتصاميم راقية ومساحات واسعة فى مدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

فرصه الان فيلا بتصاميم راقية ومساحات واسعة فى مدينة شخبوط

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: - مطبخ كبير - مخزن - غرفة غسيل - غرفة خادمة *الطابق الاول: - صا.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات