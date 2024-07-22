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امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات - في أبو ظبي الإمارات

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*فيلا بمدينة شخبوط اول ساكن: -تشطيب ديلوكس -موقع مميز على زاويه تحتوي: -6 غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل منفصل -مجلس حريمي -صالات واسعه -مطبخ رئيسي خارجي -مطبخ تحضيري -غرفة غسيل -6 حمام -استور -غرفة خادمة -تكييف مركزي -تراس -بلكونه -حديقة مع حوش كبير -المساحة: 22,500 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH984886 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصةالتسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة شخبوط- مدينة شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/7/2024
رقم الإعلان: 2278128

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22/7/2024
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22/7/2024
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22/7/2024
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(للبيع)

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22/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك فيلتك الفاخرة في مدينة الرياض تصميم عصري - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك فيلتك الفاخرة في مدينة الرياض تصميم عصري

(للبيع)

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22/7/2024
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22/7/2024
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- في أبو ظبي الإمارات

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22/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا تصميم حديث بمساحة واسعة في حدائق الراحه - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

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22/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بموقع مميززاوية وشارعين عائد سنوي فى الزعاب - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بموقع مميززاوية وشارعين عائد سنوي فى الزعاب

(للبيع)

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22/7/2024
صورة الاعلان: فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه واسعه فى المشرف - في أبو ظبي الإمارات

فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه واسعه فى المشرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تحتوي الفيلا علي: *طابق ارضي: - 15 غرفة نوم - 6 غرف معيشه - 4 مطابخ - 10حمامات *طابق اول: - 17 .
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22/7/2024
صورة الاعلان: افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم - في أبو ظبي الإمارات

افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم

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فيلا مستخدمة عيادة طبية: -4طوابق(بدروم+3طوابق):-15عيادة-3غرف علاج-غرفة عمليات جراحات كبيرة/جراحات صغ.
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22/7/2024
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