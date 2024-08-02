امتلك فيلا تصميم عصري سعر حصري فى مدينة شخبوط

* تحتوي كل فيلا على 4شقق -العددالكلي(12)شقه مقسمه كالاتي: -عدد 8شقق تحتوي علي 3غرف -عدد 4شقق تحتو.

مجمع فلل يتكون من 5فلل محاطين بسور واحد. كل فيلا تتكون من: الطابق ألارضي:مجلس مع حمام ضيوف-صالة-مطب.

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