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امتلك فيلا تصميم حديث بمساحة واسعة في مدينة شخبوط

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك فيلا تصميم حديث بمساحة واسعة في مدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

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هذه الفيلا مكونة من : - 11 غرفة ماستر مريحة - مطبخ مجهز - 11 حمام كبير - ملاحق خارجية - جاكوزي * الفيلا تشطيب فخم (سيراميك اسباني) * الفيلا تصلح لنشاط تجاري المساحة: 15,000 قدم مربع الرقم المرجعى: VI114948 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة شخبوط- مدينة شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/7/2024
رقم الإعلان: 2276353

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