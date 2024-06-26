امتلك فيلا تشطيب عصري | كورنر |اطلالة علي الجولف تتكون الفيلا من : ** الطابق الارضي - منطقة معشة / طعام مع تيراس - منطقة معيشة - 2 مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة مع حمام - تواليت ** الطابق الاول - غرفتين نوم ماستر مع بلكونة - غرفة نوم مع بلكونة - غرفة معيشة مع بلكونة حمام ** المنطقة الخارجية - غرفة سائق مع حمام - غرفة الامن - حديقة - مسبح - الباركنج لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : VH984900 رخصة التسجيل العقاري : 53733