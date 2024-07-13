امتلك فيلا الان موقع مميز ومساحة ضخمة في الشامخة

*فيلا تتكون من : *اربع شقق موثقه: *كل شقه تتكون من : - 3 غرف نوم - صاله *عدد 1 شقه تتكون من: -غر.

*فيلا تجارية على زاويةوشارعين مكونة: -طابق أرضي -طابق أول -رووف *تحتوي الفيلا على: -4 شقق غرفتين و.

جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©

كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.