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امتلك شقة مميزة مع بلكونة باطلاله خلابه | 2 باركن
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|امتلك شقة مميزة مع بلكونة باطلاله خلابه | 2 باركن الشقه تتكون من : - غرفه نوم ماستر - غرفه نوم - غرفه معيشه / طعام - بلكونه كبيره - مطبخ - حمامين لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 0503070042 الرقم المرجعي : AP980608 رخصة التسجيل العقاري: 53733 استفسارات عامة | 026592300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282369
امتلك الان شقة مع بلكونة | تشطيب عصري تتكون هذه الشقه من : - غرفة نوم ماستر مع حمام ملحق - غرفة.
16/8/2024
بالطوابق العليا |تطشيب ممتاز |3غرف نوم+غرفة خادمة تتكون الشقة من : - 3 غرف نوم ماستر - غرفة معيشة.
16/8/2024
شقه طابق ارضي بتيراس كبير مع ترجيع الايجار ** تفاصيل الشقه : - 3 غرف نوم ماستر - غرفه معيشه / طعام.
16/8/2024
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15/8/2024
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15/8/2024
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15/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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