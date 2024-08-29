امتلك شقة مع بلكونة بدون عمولة وبخطة دفع مرنة

شقة مفروشة بالكامل مع إطلالة ساحرة على المانجروف تتكون هذة الشقة من :- - غرفة طعام /معيشة - مطبخ.

شقة بغرفة نوم وبلكونة، تطل على القناة، جديدة تماماً هذه الشقة تتكون من : - غرفة نوم - غرفة معيشة.

استديو في الطوابق العليا مع عائد استثماري يتكون الاستديو من : - غرفة معيشة / نوم - مطبخ - حمام .

استثمر الان |شقة كبيرة بالطوابق العليا+ اطلالة بحرية تتكون هذه الشقة من : - غرف نوم ماستر مع غرفة.

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