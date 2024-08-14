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امتلك بناية تجارية 9 طوابق 27 شقة 9 محلات 2 مكتب
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|ناية تجارية: (طابق ارضي + طابق ميزانين+4 طابق+رووف) *هذه البناية تحتوي على: -9 محلات -2 مكتب -27 شقة مقسمة كالتالي:- -شقتين (غرفتين نوم وصالة) -25 شقة(غرفة نوم وصالة) -المساحة: 3,200 قدم مربع -الرقم المرجعي: CB985101 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684 رخصةالتسجيل العقاري: 53733 رقم الرخصةالتجارية : CN-1149643 رقم رخصة(RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|شارع المطار- شارع المطار
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281998
بناية على شارع رئيسي مكونة من: -طابق ارضي -15 طابق -رووف -4 محلات تجارية -4 مكاتب -36 شقة 3 غرف.
14/8/2024
بناية استثمارية مكونة من: -طابق الارضي -طابق الميزان -4 طوابق -رووف البناية تحتوي على: -3 محلات.
14/8/2024
بناية مكونة من: -طابق أرضي -ميزانين -5 طوابق -رووف *البناية تحتوي على: -2 محلات تجارية -3 مكتب -15 ش.
14/8/2024
**بناية استثمارية: - طابق الارضي - طابق الميزان - 4 طوابق - رووف **البناية تحتوي على: - 3 محلات.
7/8/2024
بناية على شارع رئيسي مكونة من: *طابق ارضي *15 طابق *رووف -4 محلات تجارية -4 مكاتب -36 شقة(3 غرف .
7/8/2024
بناية مكونة من:-طابق أرضي-ميزانين-5 طوابق-رووف البناية تحتوي على: -2 محلات تجارية -3 مكتب -15 شقة.
2/8/2024
بناية استثمارية مكونة من:طابق الارضي-طابق الميزان-4طوابق-رووف البناية تحتوي على:3محلات تجاريه-29وحد.
2/8/2024
*البناية مكونة من : - طابق ارضي - 15 طابق - رووف - 4 محلات تجارية - 4 مكاتب - 36 شقة 3 غرف وصا.
2/8/2024
*بناية استثمارية مكونة من: - طابق الارضي - طابق الميزان - 4 طوابق - رووف البناية تحتوي على : - .
24/7/2024
بناية مكونة من: -طابق أرضي -ميزانين -5 طوابق -رووف *البناية تحتوي على -2 محلات تجارية -3 مكتب.
24/7/2024
بناية تجارية:(طابق ارضي+طابق ميزانين+4 طابق+رووف) هذه البناية تحتوي على: -9 محلات -2 مكتب -27 شقة.
24/7/2024
بناية تجارية : طابق ارضي+طابق ميزانين+4طابق+رووف **هذه البناية تحتوي على:9محلات-2مكتب 27شقة مقسمة .
19/7/2024
*بناية على شارع رئيسي مكونة من : - طابق ارضي - 15 طابق - رووف - 4 محلات تجارية - 4 مكاتب - 36 .
19/7/2024
*بناية استثمارية مكونة من: - طابق الارضي - طابق الميزان - 4 طوابق - رووف *البناية تحتوي على: - .
19/7/2024
*بناية استثمارية مكونة من: - طابق الارضي - طابق الميزان - 4 طوابق - رووف *البناية تحتوي على: -.
19/7/2024
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