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امتلك بناية تجارية 9 طوابق 27 شقة 9 محلات 2 مكتب
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|بناية تجارية: *(طابق ارضي+طابق ميزانين+4 طابق+رووف) البناية تحتوي على: -9 محلات -2 مكتب -27 شقة مقسمة كالاتي: -شقتين (غرفتين نوم وصالة) -25 شقة(غرفة نوم وصالة) -المساحة: 3,200 قدم مربع -الرقم المرجعي:CB985101 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لتواصل مع السيد/سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رخصةالتسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة التجارية :CN-1149643 رقم رخصة(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|شارع المطار- شارع المطار
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280021
مجمع فلتين بالمشرف مقسمه الى: -(32) استديو بمطبخ مجهز بالكامل -( 7 ) شقق بغرفة نوم واسعه -المساحة:1.
2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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