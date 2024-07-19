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امتلك بناية تجارية 9طوابق 27شقة 9محلات 2 مكتب

(للبيع)

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك بناية تجارية 9طوابق 27شقة 9محلات 2 مكتب - في أبو ظبي الإمارات

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بناية تجارية : طابق ارضي+طابق ميزانين+4طابق+رووف **هذه البناية تحتوي على:9محلات-2مكتب 27شقة مقسمة كالتالي:- -شقتين (غرفتين نوم وصالة) -25 شقة (غرفة نوم وصالة) *المساحة:3,200قدم مربع،رقم مرجعي:CB985101 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:279684-رخصة التسجيل العقاري:53733 •اسم الشركة:شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643•رقم رخصة(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع المطار ابوظبي- شارع المطار ابوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/7/2024
رقم الإعلان: 2277760

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البناية مكونة من: -طابق أرضي -ميزانين -5 طوابق -رووف -2 محلات تجارية -3 مكتب -15 شقة كل شقة مك.
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16/7/2024
صورة الاعلان: امتلك بناية تجارية 9طوابق 27شقة 9محلات 2 مكتب - في أبو ظبي الإمارات

امتلك بناية تجارية 9طوابق 27شقة 9محلات 2 مكتب

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بناية تجارية: (طابق ارضي + طابق ميزانين+ 4 طابق + رووف) البناية تحتوي على: -9 محلات -2 مكتب -27 ش.
القسم: 

اتصل

16/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان بناية17 طابق فرصة للاستثمار فى شارع الفلاح - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان بناية17 طابق فرصة للاستثمار فى شارع الفلاح

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*بناية على شارع رئيسي مكونة من : - طابق ارضي - 15 طابق - رووف - 4 محلات تجارية - 4 مكاتب - 36 ش.
القسم: 

اتصل

16/7/2024
صورة الاعلان: امتلك بناية تجارية 9 طوابق 27 شقة 9 محلات 2 مكتب - في أبو ظبي الإمارات

امتلك بناية تجارية 9 طوابق 27 شقة 9 محلات 2 مكتب

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*بناية تجارية: (طابق ارضي+طابق ميزانين+4 طابق + رووف) *البناية تحتوي على: -9 محلات -2 مكتب *27 شقة.
القسم: 

اتصل

11/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان بناية17 طابق فرصة للاستثمار - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان بناية17 طابق فرصة للاستثمار

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*بناية على شارع رئيسي مكونة: -طابق ارضي -15 طابق -رووف -4 محلات تجارية -4 مكاتب -36 شقة 3 غرف وصالة .
القسم: 

اتصل

11/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | بناية تجارية | 4 طوابق | 3 محلات | 29 شقة - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية تجارية | 4 طوابق | 3 محلات | 29 شقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بنايةاستثمارية مكونة: -طابق الارضي -طابق الميزان - 4 طوابق -رووف *البناية تحتوي على: -3 محلات تجاري.
القسم: 

اتصل

11/7/2024
صورة الاعلان: تملك بناية 5 طوابق فرصة بعائد استثماري رائع - في أبو ظبي الإمارات

تملك بناية 5 طوابق فرصة بعائد استثماري رائع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*بناية مكونة:- -طابق أرضي: - ميزانين -5 طوابق -رووف *البناية تحتوي على: 2 محلات تجارية 3 مكتب 15 ش.
القسم: 

اتصل

10/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان بناية17 طابق فرصة للاستثمار - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان بناية17 طابق فرصة للاستثمار

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*بناية على شارع رئيسي مكونة من: -طابق ارضي -15 طابق -رووف -4 محلات تجارية -4 مكاتب -36 شقة 3 غرف وصا.
القسم: 

اتصل

9/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | بناية تجارية | 4 طوابق | 3 محلات | 29 شقة - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية تجارية | 4 طوابق | 3 محلات | 29 شقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*بناية استثمارية مكونة: -طابق الارضي -طابق الميزان -4 طوابق -رووف *البناية تحتوي على: -3 محلات ت.
القسم: 

اتصل

9/7/2024
صورة الاعلان: تملك بناية 5 طوابق فرصة بعائد استثماري رائع - في أبو ظبي الإمارات

تملك بناية 5 طوابق فرصة بعائد استثماري رائع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بناية مكونة من: -طابق أرضي -ميزانين -5 طوابق -رووف *البناية تحتوي على: -2 محلات تجارية -3 مكتب.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان بناية 17 طابق فرصة للاستثمار - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان بناية 17 طابق فرصة للاستثمار

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بنايةعلى شارع رئيسي مكونة: *طابق ارضي *15 طابق *رووف -4 محلات تجارية -4 مكاتب -36 شقة 3 غرف وصالة -8.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
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