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امتلك بناية تجارية 9طوابق 27شقة 9محلات 2 مكتب
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|بناية تجارية : ( طابق ارضي + طابق ميزانين+ 4 طابق + رووف ) *هذه البناية تحتوي على : 9 محلات-2 مكتب -27 شقة مقسمة كالتالي:- -شقتين (غرفتين نوم وصالة)-25 شقة (غرفة نوم وصالة) **المساحة: 3,200 قدم مربع،الرقم المرجعي:CB985101 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|شارع المطار ابوظبي- شارع المطار ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273078
*بناية على شارع رئيسي مكونة من : *طابق ارضي - 15 طابق - رووف - 4 محلات تجارية - 4 مكاتب - 36 شق.
10/6/2024
بناية مكونة من: -طابق أرضي -ميزانين -5طوابق -رووف *البناية تحتوي على -2 محلات تجارية -3 مكتب .
1/6/2024
*بناية تجارية : ( طابق ارضي + طابق ميزانين+ 4 طابق + رووف ) **هذه البناية تحتوي على : - 9 محلات - .
1/6/2024
بناية على شارع رئيسي مكونة من : طابق ارضي -15 طابق -رووف -4محلات تجارية -4مكاتب -36 شقة3غرف وصالة -8.
1/6/2024
بناية تجارية: ( طابق ارضي+طابق ميزانين+4طابق+رووف ) *هذه البناية تحتوي على:9محلات-2مكتب-27شقة مقسمة.
27/5/2024
*البناية تقع على شارعين مكونة من: - الطابق الأرضي - طابق الميزان - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي .
24/5/2024
بنايةمكونة من: -طابق أرضي - ميزانين -5 طوابق -رووف البناية تحتوي على 2 محلات تجارية 3 مكتب 15.
24/5/2024
بناية استثمارية مكونة من : - طابق الارضي - طابق الميزان - 4 طوابق - رووف البناية تحتوي على : -3.
22/5/2024
البناية تقع على شارعين مكونة من: - الطابق الأرضي - طابق الميزان - 5 طوابق - رووف *البناية تحتوي.
22/5/2024
بناية على شارع رئيسي مكونة من :طابق ارضي-15طابق-رووف-4محلات تجارية-4مكاتب. 36 شقة3غرف وصالة-8 شقق غ.
20/5/2024
*بناية مكونة من: - طابق أرضي - ميزانين - 5 طوابق - رووف *البناية تحتوي على - 2 محلات تجارية -.
20/5/2024
بناية تجارية فاخرة بموقع استراتيجي توفر لك عوائد استثمارية ممتازة وتتألف من طابق ارضي وطابق ميزانين .
20/5/2024
البناية تقع على شارعين مكونة من: -الطابق الأرضي -طابق الميزان -5 طوابق -رووف البناية تحتوي على: -.
17/5/2024
*بناية تجارية : ( طابق ارضي + طابق ميزانين+ 4 طابق + رووف ) **هذه البناية تحتوي على : - 9 محلات - .
17/5/2024
بناية استثمارية مكونة من : -طابق الارضي -طابق الميزان -4طوابق -رووف البناية تحتوي على : -3 محلات.
15/5/2024
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