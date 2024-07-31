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امتلك الان مجمع 4 فلل |مسبح
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مجمع 4 فلل: *الفيلا الرئيسيه تتكون من:-8 غرف ماستر-مجلس رجال-مجلس حريم-صاله جلوس-صاله طعام-مطبخ رئيسي/مطبخ تحضيري-غرفه عائليه-غرفه خادمه *ملاحق خارجيه:حمام سباحه/حوش كبير/مظلات للسيارات *الفلل الثلاثه تتكون من:-5 غرف نوم-مجلس-صاله جلوس-صاله طعام-غرفه خادمه-مطبخ رئيسي -المساحه:27,750 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD985041 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|محمد بن زايد- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279653
*بيت شعبي يتكون من: -4 غرف -مجلسين -حمامات -مطبخين -غرفة خدامه -غرفة حارس -المساحة: 18,000 قدم مربع.
31/7/2024
*بيت شعبي يتكون من: -4 غرف -مجلسين -حمامات -مطبخين -غرفة خدامه -غرفة حارس -المساحة: 18,000 قدم مربع.
31/7/2024
تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي:-6 غرف رئيسية-مطبخ استعدادي-قاعة كبيرة *الطابق ألاول:-غرفة رئيسية-ص.
31/7/2024
تتكون الفيلا من: -مدخلين -8 غرف نوم مع خزائن -10 حمامات -غرفة معيشة -غرفة طعام -غرفة خادمة(ملحقة).
31/7/2024
*تتكون الفيلا:- *الطابق الارضي: -صاله كبيره للضيوف مع حمام -غرفة للخدامات مع حمام/ستور كبير -المطبخ .
31/7/2024
الفيلا تتكون من: -9 غرف نوم -11 حمام -مطبخ ملامح رئيسية لهذه الفيلا تشمل: -منطقة معيشة واسعة -غرف.
31/7/2024
*فيلا بمحمد بن زايد تتكون: -12 غرف نوم -11 حمام -غرفة خادمة -مكتب -شرفة -مسبح خاص -خزائن مدمجة -الم.
31/7/2024
مجمع 4 فلل منفصلة تحتوي علي: كل فيلا عبارة عن: -ثلاث غرف ماستر -مجلـس -حمام -غرفة عاملة -مطبخ خلفي .
31/7/2024
*الفيلا تتكون من: -5 غرف نوم رئيسية -صالة -غرفة طعام -مطبخ -غرفة خادمة -تكييف مركزي -شرفة -حديقة خاص.
31/7/2024
مجمع 2 فيلا كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم -مجلس -صاله طعام -صاله جلوس -غرفه خادمه -مطبخ -مواقف للسيا.
31/7/2024
مجمع فلل يتكون من 5 فلل محاطين بسور واحد كل فيلا تتكون من: *الطابق ألارضي:-مجلس مع حمام ضيوف-صالة-.
30/7/2024
*مجمع فلل مكون من 2 فيلا بنطقه هضبه الزعفرانه: *كل فيلا تتكون من: -5 غرف نوم(غرفتين منهم ماستر) -مجل.
30/7/2024
* تحتوي كل فيلا على 4 شقق -العدد الكلي (12) شقه مقسمه كالاتي: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شقق .
30/7/2024
*مجمع 4 فلل في مدينة خليفة: *كل فيلا مكونة: *الطابق الأرضي: -2 استوديو -2 شقة بغرفة نوم *الطابق الا.
30/7/2024
مجمع مكون من فيلتين منفصلتين: *الفيلا الأولى:-6 غرف نوم-مجلس خارجي-صالة-غرفة طعام -مطبخ+ستور-غرفة .
30/7/2024
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