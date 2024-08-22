امتلك الان مجمع 4 فلل بموقع مميز وعائد مرتفع

تتكون الفيلا من: طابق ارضي يشمل:صاله كبيره للضيوف مع حمام كبير خاص -غرفة للخدامات مع حمام خاص فيها.

فيلا بمدينة خليفة اول ساكن -تشطيب ديلوكس-موقع مميز على زاويه تحتوي على -6غرف ماستر-مجلس رجال بمدخل م.

احجز الان | فيلا فخمةو قريبة من الشاطئ | صفقة جيدة بلا عمولة تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي -.

مجمع فيلتين كل فيلا تتكون من: -6 غرف ماستر بخزائن ملابس -مجلسين -صالتين -مطبخين مع خزائن بالحائط -غر.

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