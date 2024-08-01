امتلك الان مجمع 4 فلل بموقع مميز وعائد مرتفع

*للبيع مجمع فلل فاخرة يتكون المجمع من فيلا رئيسية تضم 7غرف ماستروغرفتين للخادمةوالسائق،بالإضافة إلى حوش وموقف سيارات.كما يضم 3فلل أخرى كل منها تحتوي على 4غرف نوم وغرفتين للخادمة والسائق. المميزات:حجر طبيعي،بوابات أوتوماتيكية،تكييف مركزي،مساحة خلفية10×10 متر،ومساحةالأرض 22,500 قدم مربع.رقم مرحعي:CD984653 اتصل بالسيد سمير على0503070042. *شركة فاين هوم العقاريةذ.م.م رخصة التسجيل العقاري:53733-رخصة سمير:279684 رخصة تجارية:CN-1149643-رخصة الهيئة العقارية(RERA):202401101466