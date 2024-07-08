امتلك الان مجمع 4 فلل بموقع مميز وعائد مرتفع

مجمع فاخر يتكون من فيلا رئيسية و3 فلل إضافية. الفيلا الرئيسية: 7 غرف ماستر، غرفة خادمة، غرفة سائق، حوش، موقف سيارات. كل فيلا: 4 غرف نوم، غرفة خادمة، غرفة سائق، حوش، جراج. مميزات: مساحة خلفية 10×10 متر، حجر طبيعي خارجي، بوابات أوتوماتيك، تكييف مركزي، موقف سيارات. *مساحة الارض :22,500قدم مربع،رقم مرجعي:CD984653 فاين هوم العقارية ذ.م.م تواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير :54404-رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة(RERA):202401101466