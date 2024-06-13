امتلك الان مجمع 4 فلل بموقع مميز وعائد مرتفع

*المجمع عبارة عن 4 فلل مقسمين الي فيلا رئسيه و3 فلل اخرين: *الفيلا الرئيسية مكونة من:-7غرف ماستر-غرفة خادمة-غرفة سائق-حوش-موقف *لثلاث فلل كل فيلا تتكون من:-4 غرف نوم-غرفة خادمة-غرفة سائق-حوش -جراج *مميزات اخري للمجمع:-مساحة خلفية لكل فيلا 10×10 متر-الفلل ملبسة بحجر طبيعي من الخارج-بوابات اتوماتيك-تكييف مركزي-موقف سيارات *مساحة الارض:22,500 قدم مربع*الرقم المرجعي:CD984653 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رخصة التسجيلالعقاري:53733