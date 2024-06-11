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امتلك الان مجمع 4 فلل بموقع مميز وعائد مرتفع
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|المجمع عبارة عن 4 فلل:فيلا رئيسية و3 فلل أخرى -الفيلا الرئيسية:7غرف ماستر،غرفة خادمة،غرفة سائق،حوش،موقف سيارات. -الثلاث فلل:4غرف نوم، غرفة خادمة، غرفة سائق، حوش، جراج. -مميزات أخرى:مساحة خلفية 10x10 متر لكل فيلا،تكييف مركزي،بوابات اتوماتيك، ملبسة بحجر طبيعي. *مساحة الأرض:22,500 قدم مربع،الرقم المرجعي:CD984653 لمزيد من المعلومات، اتصل بالسيد سمير: 0503070042.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة الشامخة- الشامخة
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273254
فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من: -طابق أرضي -طابق أول -رووف *تحتوي الفيلا على: -4 شقق غرف.
11/6/2024
*مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -الطابق الارضي -الطابق الاول -الطابق الثاني -ملاحق خارجية *الطابق.
11/6/2024
*فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي -10 غرف -3 مجلس -3 صالات -غرفة طعام -مطبخين -12 .
11/6/2024
مجمع4فلل فيلارئيسيةو3 فللاخرين الفيلاالرئيسية مكونه من: *الطابق الارضي: -غرفة نوم ماستر -مجلسين .
11/6/2024
الفيلا مكونة من: *منطقة الخارجية*موقف سيارات*حديقة *طابق ارضي:-مجلس كبير مع حمام ومغاسل-مصعد-منطقة ج.
11/6/2024
فيلا مكونة من: *طابق أرضي:-2مدخل-غرفة معيشة كبيرة-مجلس مع مغاسل حمام-غرفة طعام مع مغاسل وحمام-غرفة ن.
11/6/2024
فيلا مكونة من: *طابق أرضي:-2مدخل-غرفة معيشة كبيرة-مجلس مع مغاسل حمام-غرفة طعام مع مغاسل وحمام-غرفة ن.
11/6/2024
تتكون الفيلا من: *طابق باسمينت:-غرفة سائق-مواقف للسيارات-مطبخ كبير-غرف الخزانات *الطابق الارضي:-صا.
11/6/2024
*فيلا تتكون من : *الطابق الارضي *الطابق الاول *ملحق خارجي *ملحق اخر *حديقة *الطابق الارضي : -.
11/6/2024
الفيلا عبارة عن طابق ارضي وطابق اول وطابق روف *مقسمين كالاتي: *الطابق الارضى -مجلس -غرفة معيشة -غ.
11/6/2024
تتكون الفيلا من: 7 شقق كل شقة تحتوي علي: (3 غرف نوم-صالة) مساحة الارض:6,400 قدم مربع الرقم المرجعي.
11/6/2024
*تتكون الفيلا من:- ( الطابق الأرضي ) - غرفة نوم ماستر - مجلس - غرفة المعيشة - صالة الطعام - مطبخ.
11/6/2024
*الفيلا مكونة من:- - 6 غرف نوم - مجلس - غرفة الطعام - غرفة جلوس - مطبخ - مخزن - غرفة خادمة - 7 حما.
11/6/2024
*تتكون الفيلا من: -5غرف نوم ماستر -غرفتين نوم -مجلس مع حمام -بلكونة كبيرة -4غرف معيشة -مطبخ -غرفتي.
11/6/2024
الفيلا مقسمة الى 6 شقق منفصلة بعدادات موثقة من البلدية *شقتين:4 غرف نوم - صاله -4 شقق:3 غرف نوم- ص.
11/6/2024
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