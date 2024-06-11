امتلك الان مجمع 4 فلل بموقع مميز وعائد مرتفع

المجمع عبارة عن 4 فلل:فيلا رئيسية و3 فلل أخرى -الفيلا الرئيسية:7غرف ماستر،غرفة خادمة،غرفة سائق،حوش،موقف سيارات. -الثلاث فلل:4غرف نوم، غرفة خادمة، غرفة سائق، حوش، جراج. -مميزات أخرى:مساحة خلفية 10x10 متر لكل فيلا،تكييف مركزي،بوابات اتوماتيك، ملبسة بحجر طبيعي. *مساحة الأرض:22,500 قدم مربع،الرقم المرجعي:CD984653 لمزيد من المعلومات، اتصل بالسيد سمير: 0503070042.