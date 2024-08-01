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امتلك الان مجمع 4فلل |مسبح
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|يتكون المجمع من فيلا رئيسية تضم 8غرف نوم ماستر،مجالس للرجال والحريم،صالات جلوس وطعام،مطبخين،غرفة عائلية،وغرفة خادمة،بالإضافة إلى ملحقات خارجية تشمل حمام سباحة وحوش كبير. كما يضم 3فلل أخرى كل منها تحتوي على 5 غرف نوم،مجلس،وصالة جلوس. المساحة الإجمالية:27,750 قدم مربع.رقم مرجعي:CD985041 للمزيد من المعلومات،تواصل مع السيد سمير على0503070042. شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م رخصة التسجيل العقاري:53733-رخصة سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643-•رقم رخصة(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2024
|رقم الإعلان:
|2279871
-مجمع فيلتين مكون: -16 شقة(غرفة وصالة) -12 استوديو -مساحة الارض: 20,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD9.
1/8/2024
مجمع 32 فيلا كل فيلا تتكون من: *الطابق الأرضي:غرفة نوم-غرفة عائلة-صالة طعام-صالة معيشة-مطبخ-غرفة خاد.
1/8/2024
مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون من: *الطابق الارضي:-مجلس-صالة طعام-غرفة جلوس-مخزن-حمام *الطابق الاول:-4 غرف.
1/8/2024
*مجمع فيلتين كل فيلا:- *طابق ارضي: -غرفة نوم -صالة -غرفة معيشة -مطبخ -مخزن -2 حمام *طابق اول: -3غرف.
1/8/2024
مجمع 5 فلل على زاوية كل فيلا مكونه من: -6 غرف ماستر-صالة-حجر طبيعي من الخارج-حوض سباحة-مدخل خاص -تص.
1/8/2024
*مجمع فلتين بموقع مميز: *الفيلا الاولى مكونة: -5 غرف ماستر -مجلس -غرفة طعام -صالة -غرفة خادمه/سائق م.
1/8/2024
*مجمع 6 فلل كل فيلا: *طابق أرضي: -غرفة جلوس -غرفة طعام -مطبخ -غرفة خادمة *طابق أول: -4 غرف -4 حمام .
1/8/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: -مجلس - غرفة نوم - صالة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل *ال.
1/8/2024
تتكون الفيلا من: *طابق ارضي:-6 غرف رئيسية-مطبخ استعدادي-قاعة *طابق أول:-غرفة رئيسية-صالة رجالية+غرف.
1/8/2024
فيلا مكونة من: طابق ارضي:مجلس-غرفة ضيوف-مطبخ-غرفة غسيل وكي-غرفة خادمة طابق اول:غرفتين نوم ماستر-غرف.
1/8/2024
*الطابق الارضي: - مجلس - غرفة نوم - صالة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل *الطابق الاول : - 4 غ.
1/8/2024
فيلا تتكون من:4غرف نوم-مجلسين-مطبخ-غرفة طعام-مخزن-غرفة خادمة-غرفة ألعاب للأطفال -4حمامات -مساحة الار.
1/8/2024
*فيلا تحتوي: *الطابق الارضي: -غرفه ماستر -مجلسين -غرفه خادمه -مطبخ -غرفه غسيل -مخزن *الطابق الاول:.
1/8/2024
تتكون الفيلا من: -مدخلين -8 غرف مع خزائن -10 حمامات -غرفة معيشة -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفتا غسيل م.
1/8/2024
* مجمع فلل يتكون من: * 5 استديوهات * 20 شقة مقسمه الي: * 5 شقق: - غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ. *.
1/8/2024
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