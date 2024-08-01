امتلك الان مجمع 4فلل |مسبح

يتكون المجمع من فيلا رئيسية تضم 8غرف نوم ماستر،مجالس للرجال والحريم،صالات جلوس وطعام،مطبخين،غرفة عائلية،وغرفة خادمة،بالإضافة إلى ملحقات خارجية تشمل حمام سباحة وحوش كبير. كما يضم 3فلل أخرى كل منها تحتوي على 5 غرف نوم،مجلس،وصالة جلوس. المساحة الإجمالية:27,750 قدم مربع.رقم مرجعي:CD985041 للمزيد من المعلومات،تواصل مع السيد سمير على0503070042. شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م رخصة التسجيل العقاري:53733-رخصة سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643-•رقم رخصة(RERA):202401101466