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امتلك الان مجمع 2فلل بسعر حصري
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مجمع 2 فيلا كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم -مجلس -صاله طعام -صاله جلوس -غرفه خادمه -مطبخ -مواقف للسيارات -المساحة:22,500 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD984903 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة خليفه- مدينة خليفه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276854
*يتكون بيت شعبي:- -4غرف -مجلسين -حمام -2 مطبخ -غرفةخدامه -غرفةحارس -المساحة:18,000 قدم مربع -الرقم .
12/7/2024
مجمع 4 فلل مقسمين الي فيلا رئسيه و3 اخرين: *الفيلا الرئيسية:-7 غرف ماستر-غرفة خادمة-غرفة سائق-حوش-مو.
12/7/2024
مجمع 4 فـلل منفصلة تحتوي علي: *كل فيلا عبارة عن: -ثلاث غرف ماستر -مجلس -حمم -غرفة عاملة -مطبخ خلفي .
12/7/2024
تتكون الفيلا:- *الطابق الارضي: -صاله كبيره للضيوف بحمام -غرفة للخدامة+حمام + ستور كبير -المطبخ -.
12/7/2024
*مجمع5 فلل تتكون الفلل: *5استديوهات *20 شقة مقسمين: *5 شقق مكونه من: -غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ *(2.
12/7/2024
*مجمع5 فلل تتكون الفلل: *5استديوهات *20 شقة مقسمين: *5 شقق مكونه من: -غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ *(2.
12/7/2024
*مجمع5 فلل تتكون الفلل: *5استديوهات *20 شقة مقسمين: *5 شقق مكونه من: -غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ *(2.
12/7/2024
*مجمع 4 فلل مقسم 7 وحدات مختلفة:- *تحتوي ال (7) وحدات على الاتي: -5 شقق غرفة وصالة -2 استوديو -الم.
12/7/2024
مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -مجلس -4غرف -صالة -مطبخ -غرفة غسيل -حديقة خاصة -مواقف سيارات مغطيه .
12/7/2024
*مجمع 4 فلل في مدينة خليفة: *كل فيلا مكونة: * ألطابق ارضي: -2 استوديو -2 شقة بغرفة نوم *الطابق الا.
12/7/2024
*مجمع فلل مكون من 2 فيلا بنطقه هضبه الزعفرانه: *كل فيلا تتكون: -5 غرف نوم(غرفتين منهم ماستر) -مجلس و.
12/7/2024
*المجمع يتكون من 5 فلل: *كل فيلا تتكون من: *الطابق الارضى: -مجلس واسع -غرفه طعام -مغاسل -يوجد حمام ل.
12/7/2024
مجمع فلتين بالمشرف مقسمه الى: -(32) استديو بمطبخ مجهز بالكامل -( 7 ) شقق بغرفة نوم واسعه -المساحة:1.
12/7/2024
*مجمع فيلتين: طابق ارضي: -غرفة نوم -صالة -غرفة معيشة -مطبخ -مخزن -2 حمام طابق اول: -3 غرف نوم -صال.
12/7/2024
هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000 قدم .
12/7/2024
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