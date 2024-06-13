أضف إعلانك مجاناً
امتلك الان مجمع فلل مساحه كبيره تصميم مميز فى المرور
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مجمع 4 فلل - فيلا رئيسية و3 فلل اخرين الفيلا الرئيسية مكونة من: * الطابق الارضي - غرفة ضيوف - مجلس - غرفة عائلة - صالة طعام - مطبخ - 3 حمامات * الطابق الاول: - 5 غرف نوم - صالة جلوس - 4 حمامات *الثلاث فلل كل منها مكون من: - * الطابق الارضي - مجلس - غرفة عائلة - صالة طعام - مطبخ - مخزن - حمامين * الطابق الاول - 4 غرف نوم - حمامين *المساحة : 15,000 قدم مربع *الرقم المرجعى: CD982673 *لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد / سمير: 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المرور- المرور
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273626
*كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس -مجلسين -صالتين -مطبخين مع خزائن بالحائط -غرفتين.
13/6/2024
*الفيلا تتكون من: -11 غرفة نوم -صالتين -غرفتين خدم خارجية -مجلس كبير خارجي -مطبخ كبير خارجي -مطبخ .
13/6/2024
تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم الضيوف -عدد 2 غرفة جلوس -2 غرفة طعام -مطبخ -مخزن -غسي.
13/6/2024
*المجمع عبارة عن 4 فلل مقسمين الي فيلا رئسيه و3 فلل اخرين: *الفيلا الرئيسية مكونة من:-7غرف ماستر-غر.
13/6/2024
*مجمع 4فـلل منفصلة تحتوي علي: *كل فيلا عبارة عن: -ثلاث غرف ماستر -مجلـس -حمـام -غرفة عاملة -مطبخ خلف.
13/6/2024
الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي:غرفة معيشة/صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ -حمام-حوش-حديقة -جراج.
13/6/2024
مجمع 2 فيلا كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم -مجلس -صاله طعام -صاله جلوس -غرفه خادمه -مطبخ -مواقف للسيا.
13/6/2024
فيلاواسعةوفخمة تطل على زاوية وشارعين : الفيلا مكونة من: 17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: -16 استديو -ش.
13/6/2024
الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي:غرفة معيشة / صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ -حمام-حوش-حديقة -جر.
13/6/2024
*مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -مجلس -4غرف -صالة -مطبخ -غسيل -حديقة خاصة -مواقف سيارات مغطيه *يمك.
13/6/2024
فيلا تتكون من: -اربع شقق موثقه -كل شقه تتكون من:3غرف نوم -صاله عدد 1 شقه تتكون من:غرفه-صاله -مساحه.
13/6/2024
تحتوي الفيلاعلي: *طابق ارضي ومكون من: -15 غرفة نوم -6 غرف معيشه -4 مطابخ -10حمامات *طابق اول ومكو.
13/6/2024
فيلا في الشامخة الريمان 1 تحت الانشاء تتكون من : -6 غرف ماستر-تجهز نهايه 24 -اعفاء من رسوم تسجيل -ض.
13/6/2024
*الفيلا مكونة من: -11 غرفة ماستر مريحة -مطبخ مجهز -11 حمام كبير -ملاحق خارجية -جاكوزي -المساحة: 15,0.
13/6/2024
فيلا مميزة قيد الإنشاء في مراحلها الأخيرة بنسبة إنجاز 90%، جاهزة للتسليم في يونيو 2024. المساحة:5,48.
13/6/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.