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امتلك الان مجمع فلل مذهل موقع مميز ومساحة ضخمة في ربدان
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|**مجمع فلتين: *الفيلا الاولى: - خمس غرف نوم ماستر - مجلس - غرفة طعام - صاله كبيره - غرفة خادمه - غرفة سائق - غرفة غسيل وكوي - مطبخ تحضيري - مطبخ رئيسي - حمام سباحة مع - غرفة حارس *الفيلا الثانية: *مقسمة شقق: - غرفتين وصاله - غرفه وصاله - استوديو *المساحه: 15,750 قدم مربع *الرقم المرجعى: CD981007 فاين هوم العقارية ذ.م.م للتواصل مع السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 279684 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|ربدان- ربدان
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283557
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21/8/2024
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