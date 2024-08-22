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امتلك الان مجمع فلل مذهل موقع مميز ومساحة ضخمة في ربدان

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل مذهل موقع مميز ومساحة ضخمة في ربدان - في أبو ظبي الإمارات

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**مجمع فلتين: *الفيلا الاولى: - خمس غرف نوم ماستر - مجلس - غرفة طعام - صاله كبيره - غرفة خادمه - غرفة سائق - غرفة غسيل وكوي - مطبخ تحضيري - مطبخ رئيسي - حمام سباحة مع - غرفة حارس *الفيلا الثانية: *مقسمة شقق: - غرفتين وصاله - غرفه وصاله - استوديو *المساحه: 15,750 قدم مربع *الرقم المرجعى: CD981007 فاين هوم العقارية ذ.م.م للتواصل مع السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 279684 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

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العنوان: ربدان- ربدان
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/8/2024
رقم الإعلان: 2283557

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