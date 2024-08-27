امتلك الان مجمع فلل مذهل موقع مميز ومساحة ضخمة في المشرف

*هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل: *كل فيلا تتكون من: - (7) غرف نوم ماستر - مجلس - صالتين - مطبخ - غرفة حارس *كل فيلا محاطة بسور *المساحة: 13,000 قدم مربع *الرقم المرجعى: CO966324 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684 رخصة التسجيل العقاري: 53733 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466