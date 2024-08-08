امتلك الان مجمع فلل مذهل موقع مميز ومساحة ضخمة في المشرف

*مجمع 5 فلل على زاوية شارع رئيسي كل فيلا: -6 غرف ماستر -صالة -حجر طبيعي من الخارج -بالاضافة الى حوض .

مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من:-الطابق الارضي-الطابق الاول-الطابق الثاني-ملاحق خارجية *الطابق الأرضي:-غ.

مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من: *الطابق ارضي:-غرفة نوم-صالة-غرفة معيشة-مطبخ-مخزن-2 حمام *طابق اول:-3 غ.

*تحتوي كل فيلا على 4 شقق: - العدد الكلي (12) شقه مقسمه كالاتي : - عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف - عدد.

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