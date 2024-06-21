امتلك الان مجمع فلل مذهل موقع مميز ومساحة ضخمة في المشرف

*هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل *كل فيلا تتكون من : - (7) غرف نوم ماستر - مجلس - صالتين - مطبخ - غرفة حارس *كل فيلا محاطة بسور *المساحة: 13,000 قدم مربع *الرقم المرجعى: CO966324 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466