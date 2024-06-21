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امتلك الان مجمع فلل مذهل موقع مميز ومساحة ضخمة في المشرف
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل *كل فيلا تتكون من : - (7) غرف نوم ماستر - مجلس - صالتين - مطبخ - غرفة حارس *كل فيلا محاطة بسور *المساحة: 13,000 قدم مربع *الرقم المرجعى: CO966324 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|المشرف- المشرف
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274097
الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : - غرفتين نوم - غرفة معيشة - مجلسين - مصعد - غرفة طعام - غرفة خادم.
21/6/2024
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21/6/2024
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21/6/2024
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21/6/2024
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21/6/2024
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