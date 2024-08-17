امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة محمد بن زايد

فيلا تجارية كعيادة طبية، 4 طوابق: 15 عيادة،3 غرف علاج،غرفة عمليات كبيرة وصغيرة، غرفتين انتظار،غرفتين.

فيلّا فاخرة تتألف من طابقين وملحقين، تضم 20 غرفة نوم، 4 صالات، مطبخين، وغرفتين خادمة. الطابق الأرضي .

*تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: -مجلس -صالة -مطبخ بالتجهيزات مع مخزن -غرفة خادمة/غسيل *طابق اول -4 غر.

*هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل: *كل فيلا تتكون من: -(7) غرف نوم ماستر -مجلس.

*مجمع 12 فيلا كل فيلا مكونة من -7 شقق( غرفة وصالة ) -استديو -غرفة سائق -3 مواقف سيارات داخلية بالا.

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