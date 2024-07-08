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امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة محمد بن زايد

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

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* مجمع 5 فلل تتكون الفلل من : *5 استديوهات *20 شقة مقسمين الي الاتي *5 شقق مكونه من : -غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ. * (20 شقة) مكونه من : -كل شقة تحتوي على غرفتي نوم وصالة وحمامين ومطبخ. * المساحه : 4,928 قدم مربع *الرقم المرجعى: CD984442 للتواصل:0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير :54404 رخصة التسجيل العقاري :53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/7/2024
رقم الإعلان: 2276239

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8/7/2024
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8/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى المرور - في أبو ظبي الإمارات

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8/7/2024
صورة الاعلان: | امتلك | الان فيلا 5غرف نوم بتصميم عصري حديث - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

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القسم: 

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8/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان مجمع فلل مساحه كبيره فى مدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

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*مجمع 4 فلل في مدينة خليفة : *كل فيلا مكونة من الأتي : *طابق ارضي : - 2 استوديو - 2 شقة بغرفة نوم *.
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8/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان مجمع فلل تصميم مميز فى المرور - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان مجمع فلل تصميم مميز فى المرور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

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