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امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة محمد بن زايد

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

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*مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من :- *طابق ارضي: - غرفة نوم - صالة - غرفة معيشة - مطبخ - مخزن - 2 حمام *طابق اول: - 3 غرف نوم - صالة كبيرة - مطبخ - 3 حمامات *الرووف : - غرفة خادمة - غرفة غسيل *المساحه : 27,750قدم مربع *رقم مرجعى: CD980266 يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقارى :53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/7/2024
رقم الإعلان: 2275339

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1/7/2024
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1/7/2024
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