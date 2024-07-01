امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة محمد بن زايد

*مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -مجلس -4غرف -صالة -مطبخ -غسيل -حديقة خاصة -مواقف سيارات مغطيه -يمك.

مجمع 2 فيلا كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم -مجلس -صاله طعام -صاله جلوس -غرفه خادمه -مطبخ -مواقف للسيا.

*تحتوي كل فيلا على 4 شقق: -العدد الكلي (12) شقه مقسمه كالاتي: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 ش.

*مجمع فلل مكون من 2 فيلا: *كل فيلا تتكون من: -5 غرف نوم(غرفتين منهم ماستر) -مجلس واسع -غرفة طعام\معي.

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