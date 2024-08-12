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امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة شخبوط

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صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

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**مجمع فـلل مكون من: ** كل فيلا عبارة عن: - ثلاث غرف ماستر . - مجلـس . - حمـام . - غرفة عاملة . - مطبخ خلفي . - حوش خلفي . ** مميزات أخري للمجمع: - عدادات كهرباء وماء - نصف الارض غير مبنية *المساحة: 11,250 قدم مربع *الرقم المرجعى: CD984999 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684. رخصة التسجيل العقاري: 53733 اسم الشركة: شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة شخبوط- مدينة شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/8/2024
رقم الإعلان: 2281483

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صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري فى سى شور

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**الفيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - توالي.
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12/8/2024
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**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة معيشة - غرفة طعام - تواليت - جراج - غرفة غسيل - حمام - حوش .
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12/8/2024
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*الفيلا تتكون من:-10 غرف نوم-مجلس-غرفة معيشة-غرفة طعام-مطبخ تحضيري-غرفة خادمة-غرفة غسيل-حوش-مخزن-مصع.
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12/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه 9غرف - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه 9غرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا مكونة: *طابق أرضي: -2 غرف نوم -غرفة معيشة -2 مجلس -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة -صالة -مطبخين.
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12/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك فى سى شور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
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12/8/2024
صورة الاعلان: للبيع | فيلا مميزة| 10 غرف | حديقة| مجلسين - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | فيلا مميزة| 10 غرف | حديقة| مجلسين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

هذه الفيلا مكونة من: -مجلسين -10 غرف نوم -غرفة جلوس -صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة سائق -مطبخ -مطبخ تح.
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12/8/2024
صورة الاعلان: تملك فيلا 2غرفة نةم | بلكونة | حديقة - في أبو ظبي الإمارات

تملك فيلا 2غرفة نةم | بلكونة | حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: طابق ارضي ويشمل:غرفة طعام-غرفة معيشة-مطبخ-غرفة غسيل-غرفة خادمة-جراج-حمام-حديقة طاب.
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12/8/2024
صورة الاعلان: فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه واسعه فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه واسعه فى سى شور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**الفيلا تتكون من: *طابق ارضي: - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - تواليت - غرفة غسيل - جراج - .
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12/8/2024
صورة الاعلان: للبيع |فيلا تحت الانشاء| 6 غرف نوم | ملحق خارجي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع |فيلا تحت الانشاء| 6 غرف نوم | ملحق خارجي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا جديدة اول ساكن تتكون من *الطابق الأرضي:-3غرف نوم-مجلس-غرفة معيشة/طعام-غرفة خدامة-غرفة غسيل-3حما.
القسم: 

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12/8/2024
صورة الاعلان: تملك اللان فيلا 3غرف نوم يموقع مميز وبلكونة فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

تملك اللان فيلا 3غرف نوم يموقع مميز وبلكونة فى سى شور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**الفيلا تتكون من: *طابق ارضي: - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - تواليت - غرفة غسيل - جراج - .
القسم: 

اتصل

12/8/2024
صورة الاعلان: فيلا تجارية رائعة بموقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

فيلا تجارية رائعة بموقع متميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا تجارية على زاوية وشارعين مكونة: -طابق أرضي -طابق أول -رووف *تحتوي الفيلا على: -4شقق غرفتين و ص.
القسم: 

اتصل

12/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا 2 غرف نوم بلكونة حديقة فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا 2 غرف نوم بلكونة حديقة فى سى شور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تتكون الفيلا طابقين: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة -.
القسم: 

اتصل

12/8/2024
صورة الاعلان: |فيلا للبيع 10 غرف نوم | 3 مجالس | 3 صالات| حديقة - في أبو ظبي الإمارات

|فيلا للبيع 10 غرف نوم | 3 مجالس | 3 صالات| حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي: -10 غرف -3 مجلس -3 صالات -غرفة طعام -مطبخين -12 .
القسم: 

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12/8/2024
صورة الاعلان: |فيلا مذهلة|10غرف نوم|حديقة |ملحق خارجي&مخزن - في أبو ظبي الإمارات

|فيلا مذهلة|10غرف نوم|حديقة |ملحق خارجي&مخزن

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا تتكون من:-الطابق الارضي-الطابق الاول-ملحق خارجي-ملحق اخر-حديقة *طابق ارضي:-4غرف نوم-مجلس -صا.
القسم: 

اتصل

12/8/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا 2غرفة | بلكونة | حديقة | تصميم عصري - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا 2غرفة | بلكونة | حديقة | تصميم عصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا طابقين مقسمين كالاتي: طابق ارضي ويشمل:غرفة طعام-غرفة معيشة-مطبخ-غرفة غسيل-غرفة خادمة-جر.
القسم: 

اتصل

12/8/2024
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