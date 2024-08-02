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امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة شخبوط

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

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* مجمع فلل مكون من: - 5 غرف نوم - مجلس - صالة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - مطبخ - غرفة خادمة - مطبخ تحضيري *مساحة الارض: 30,000 قدم مربع *الرقم المرجعى: CD981726 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 279684 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة شخبوط- مدينة شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/8/2024
رقم الإعلان: 2279979

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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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