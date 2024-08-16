امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة خليفه

فيلا اول ساكن تشطيب ديلوكس موقع مميز على زاويه تحتوي على: -6 غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل منفصل -مجلس .

**كل فيلا تتكون من : - 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس - مجلسين - صالتين - مطبخين مع خزائن بالحائط - .

**مجمع فلل مكون من 2 فيلا بمنطقه هضبه الزعفرانه: *كل فيلا تتكون من: -5 غرف نوم (غرفتين منهم ماستر) .

فيلا 5 غرف ذات موقع مميز مع ترجيع الايجار تتكون هذه الفيلا من: ** الطابق الأرضي : - غرفة ضيوف مع .

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