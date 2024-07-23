امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة خليفه

*فيلا تتكون من: -اربع شقق موثقه *كل شقه تتكون من: - 3 غرف نوم - صاله *عدد1 شقه تتكون من: - غرفه .

مجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي:-غرفة نوم-مجلس-غرفة جلوس-غرفة عائلة-مطبخ.

*تحتوي كل فيلا على 4 شقق:- -العدد الكلي (12) شقه مقسمه: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شقق تحتوي.

*تحتوي كل فيلا على 4 شقق:- -العدد الكلي (12) شقه مقسمه: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شقق تحتوي.

جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©

كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.