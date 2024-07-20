امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى المنتزه

*المجمع يتكون من 3 فلل: *كل فيلا مكونة من ( طابق أرضي، طابق أول، ورووف) *الطابق الأرضي : - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - حمامين - غرفة غسيل - غرفة خادمة - مخزن - مكان مخصص للجلوس - جراج *الطابق الأول: - 4 غرف نوم ماستر مع غرفة تبديل ملابس - غرفة عائلية. *المساحة : 10,000 قدم مربع *الرقم المرجعى: CD117388 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643