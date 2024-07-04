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امتلك الان مجمع فلل بموقع مميز وعائد مرتفع فى الشامخه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*المجمع عبارة عن 4 فلل *الفيلا الرئيسية:- -7 غرف ماستر -غرفة خادمة -غرفة سائق -حوش -موقف سيارات *الثلاث فلل الاخرى:- -4 غرف نوم -غرفة خادمة -غرفة سائق -حوش -جراج *مميزات اخري للمجمع:- -مساحة خلفية لكل فيلا -الفلل ملبسة بحجر طبيعي -بوابات اتوماتيك . -تكييف مركزي -موقف سيارات . *مساحة الارض : 22,500 قدم مربع *الرقم المرجعى: CD984653 للتواصل: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 خصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|الشامخه- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275795
هذه الفيلا مكونة من:مجلسين-10غرف نوم-غرفة جلوس-صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة سائق مطبخ-مطبخ تحضيري-ستور-.
4/7/2024
تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي:-غرفة ماستر-مجلس-غرفة معيشة-صالة طعام-مطبخ-ستور-غرفة خادمة-3حمامات .
4/7/2024
*فيلا مكونة من: *طابق أرضي: -2 مدخل -غرفة معيشة -مجلس -غرفة طعام -غرفة نوم ماستر -مطبخ -غرفة تخ.
4/7/2024
* كل فيلا تتكون من : - 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس - مجلسين - صالتين - مطبخين مع خزائن بالحائط - .
4/7/2024
-مجمع فيلتين مكون من: -16شقة(غرفة وصالة) -12استوديو *مساحة الارض:20,000 قدم مربع رقم مرجع:CD979241.
4/7/2024
مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من: الطابق الارضي:غرفة نوم-صالة-غرفة معيشة -مطبخ-مخزن-2حمام الطابق الاول:.
4/7/2024
الفيلا مكونة من: -6 غرف نوم -مجلس -غرفة الطعام -غرفة جلوس -مطبخ -مخزن -غرفة خادمة -7 حمامات -ملحق خ.
4/7/2024
فيلا تتكون: ارضي:-غرفة نوم-مطبخ-غرفة سائق +خادمة+ غرفة طعام-مجلس-مخزن-3موقف اول:-غرفة ماستر-3غرف-2ح.
4/7/2024
مجمع 4فـلل منفصلة تحتوي علي : *كل فيلا عبارة عن:- -ثلاث غرف ماستر . -مجلـس . -حمـام . -غرفة عاملة .
4/7/2024
*مجمع 2 فيلا كل فيلا تتكون من: - 6 غرف نوم - مجلس - صاله طعام - صاله جلوس - غرفه خادمه - مطبخ - موا.
4/7/2024
* مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: •مجلس •4غرف •صالة •مطبخ •غسيل •حديقة خاصة •مواقف سيارات مغطي.
4/7/2024
مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: الطابق الأرضي يتكون من:غرفة جلوس-غرفة طعام-مطبخ-غرفة خادمة الطابق الإ.
4/7/2024
مجمع4 فلل فيلا رئيسية و3 فلل اخرين الفيلا الرئيسية مكونه من طابق ارضي:غرفة نوم ماستر -مجلسين -غرفة .
4/7/2024
مجمع فيلتين يقع على زاويةوشارعين:- *الفيلاالأولى مكونة: -6غرف نوم ماستر -مجلس رجال -صالة كبيرة -8حما.
4/7/2024
تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي:-غرفة ضيوف-مجلس-صالتين-صالتين طعام-مطبخ-4حمامات *الطابق الاول:-6غرف.
4/7/2024
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