امتلك الان قطعة ارض سكنية موقع مميز في الشامخه

**أرض سكنية للبيع في منطقة الريمان 1: - استفد من موقعها المتميز في الريمان 1 وسط بيئة سكنية متطورة ومرافق متكاملة. - لا تفوت هذه الفرصة الفريدة للاستثمار في أحد أرقى المناطق السكنية في أبوظبي. - لا تتردد في الاستفسار، فالفرصة قد لا تكرر!! *المساحة:11,874 قدم مربع. *الرقم المرجعى: RL984621 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466