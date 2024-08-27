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امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي،مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري. بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن بناء منزل للعيش الهادئ مع العائلة أو لبناء مشروع سكني مربح، فإن هذه القطعة ستلبي جميع احتياجاتك.رقم مرجعي:RL984893 فاين هوم العقارية ذ.م.م.تواصل مع السيد سمير:0503070042 -رقم الرخصة للسيد سمير:279684-رخصة التسجيل العقاري:53733 •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643•رقم رخصة(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284505
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