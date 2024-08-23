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امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*قطعة ارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري. -بمساحة: 13,875قدم مربع -الرقم المرجعي: RL984893 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 279684 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283832
-فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجاريه في مدينة زايد -تبلغ مساحتها 34,353 قدم مربع استثمر للمستقبل ل.
23/8/2024
-ارض سكنية في موقع مميز و سعر ممتاز -تبلغ ألمساحه 32,512.58 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL982138 شركة ف.
23/8/2024
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23/8/2024
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23/8/2024
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21/8/2024
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21/8/2024
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21/8/2024
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21/8/2024
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