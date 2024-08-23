امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

*قطعةارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصةاستثمارية لا تقدر بثمن.تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي،مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري. -المساحة: 29,448 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL984878 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصةالتسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466