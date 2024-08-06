امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

*قطعة ارض سكنية: -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -ت.

*قطعة ارض سكنية -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -تمت.

ارض سكنية في مدينة زايد رائعة تقع في موقع مميز،المنطقة تتمتع ببيئة هادئة وقربها من الخدمات الضرورية .

أرض سكنية للبيع في منطقةالريمان1مع تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافةإلى طابقين. استفد من .

أرض سكنية للبيع في منطقةالريمان1مع تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافةإلى طابقين. استفد من .

ارض سكنية في مدينة زايد رائعة تقع في موقع مميز،المنطقة تتمتع ببيئة هادئة وقربها من الخدمات الضرورية .

**أرض سكنية: - سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن فقطعة الارض هذه تلبي جميع ا.

-ارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز بموقع استراتيجي م.

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