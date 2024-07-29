امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

قطعة ارض سكنية بمساحة13,875قدم مربع.رقم مرجعي:RL984893 تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي،مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري.بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن بناء منزل للعيش الهادئ مع العائلة أو لبناء مشروع سكني مربح،فإن هذه القطعة ستلبي جميع احتياجاتك. *فاين هوم العقارية ذ.م.م. -لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 -رقم الرخصة للسيد سمير:279684-رخصة التسجيل العقاري:53733 •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643•رقم رخصة(RERA):202401